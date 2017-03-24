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Александр Кокорин лишен водительских прав на 4 месяца

Мировой суд Тверского района Москвы лишил на четыре месяца водительских прав форварда "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы, сообщает ТАСС.

"Признать Кокорина виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения") и лишить его права на вождение транспортным средством на срок 4 месяца", - огласил решение судья Сергей Комлев.

Футболист, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал. За допущенное нарушение, согласно КоАП, ему грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:10
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9
(4)
№9 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 18:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И че? Для чего это опубликовывать? А сколько он раз сходил по ссать не уточняли?

Цитата: Сабака-бабака
Цитата: Lord_Vik
Луческу: ну сколько можно терпеть этих московских судей против Зенита?! rage

smile smile
Сцуко .... Заговор .... Даже мировые судьи - Московские .... Ждём послесудебное интервью лучески .....

Вшивый все о бани...
Беда с Вами хрюнами...
Про 20-ть пенальти которые Вам не поставили, почему не вспоминаете?


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Куйня, завтра вертолёт купит...((


На вертолёте ему неинтересно - никто не видит.
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Lord_Vik
Луческу: ну сколько можно терпеть этих московских судей против Зенита?! rage

smile smile
Сцуко .... Заговор .... Даже мировые судьи - Московские .... Ждём послесудебное интервью лучески .....
Регистрация: 21.01.2016
№6 Написал: kasko тверь (Сегодня, 17:32) #
  • +3
  •  (5)

Везде горимыка отличился!! но только не в футболе..
Регистрация: 14.03.2010
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ему как то лошади которая идет поперек борозды yum


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: _бояра_ (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (2)

теперь может по полю быстрей начнет передвигаться
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
пустяки для него..
будет теперь возить в бардачке 200 тыщ деревянных или 3500$
это теперь его официальные права.. такие вот суровые будни Москвы!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:14) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Луческу: ну сколько можно терпеть этих московских судей против Зенита?! rage
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:14) #
  • +6
  •  (6)

Куйня, завтра вертолёт купит...((
Регистрация: 28.12.2015
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