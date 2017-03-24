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Александр Кокорин лишен водительских прав на 4 месяца
Мировой суд Тверского района Москвы лишил на четыре месяца водительских прав форварда "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы, сообщает ТАСС.
"Признать Кокорина виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения") и лишить его права на вождение транспортным средством на срок 4 месяца", - огласил решение судья Сергей Комлев.
Футболист, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал. За допущенное нарушение, согласно КоАП, ему грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
"Признать Кокорина виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения") и лишить его права на вождение транспортным средством на срок 4 месяца", - огласил решение судья Сергей Комлев.
Футболист, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал. За допущенное нарушение, согласно КоАП, ему грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
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