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СМИ: полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа привлек внимание "Спартака"

"Спартак" рассматривает кандидатуру ганского полузащитника "Ювентуса" Квадво Асамоа, сообщает ФАН.

Тренерский штаб красно-белых видит в 28-летнем универсальном игроке центра поля Квадво Асамоа подходящий вариант укрепления команды для успешного выступления в Лиге чемпионов. Главный тренер команды Массимо Каррера хорошо знаком с футболистом и весьма высоко оценил его игровые качества.
Теги: Ювентус Спартак
Сегодня, 17:39
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6
(1)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
было-бы отлично!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 18:01) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
".....для успешного выступления в Лиге чемпионов"

Ну тогда да.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
«Челси» готов предложить «Ювентусу» 20-25 млн евро за Асамоа

Для "Спартака" дороговато будет!
Регистрация: 21.08.2012
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ювентус»
хороший игрок,хорошо если перейдет,Каррера знает кто нужен Спартаку
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну норм игрок


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шутки про то, что он идеально подходит спартаку уже были?
Регистрация: 6.01.2006
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