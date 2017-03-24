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РФС направил заявку в УЕФА о проведении матча Суперкубка Европы-2019/20 на стадионе ЦСКА
РФС направил заявку в УЕФА на проведение матча Суперкубка УЕФА в сезоне-2019/20 на стадионе московского ЦСКА, заявил "Р-Спорт" генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.
"На данный момент мы ждём информацию. Мы подали документы в РФС, они направили заявку в УЕФА. Надеюсь, что УЕФА в ближайшее время нам что-то ответит. Как известно, национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, и должны быть подтверждены все нормы стадиона. Планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это не окончательное решение", - сказал Бабаев.
"На данный момент мы ждём информацию. Мы подали документы в РФС, они направили заявку в УЕФА. Надеюсь, что УЕФА в ближайшее время нам что-то ответит. Как известно, национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, и должны быть подтверждены все нормы стадиона. Планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это не окончательное решение", - сказал Бабаев.
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