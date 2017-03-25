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Игорь Гамула: поражение сборной России расстроило меня как болельщика

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула поделился соображениями после поражения России от Кот-д`Ивуара (0:2) в контрольном матче.

"Есть кому отвечать, есть люди. Кто я такой, чтобы меня это тревожило? Мутко я или кто? Я бог или царь? Конечно, я переживаю, что мы проиграли, это я как болельщик переживаю", - цитирует Гамулу "Р-Спорт".
Теги: Гамула Сборная России
Сегодня, 16:12
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:18) #
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Игорь Гамула , прекрасный был футболист ...Его острых слов не хватает, Игорь ЗАГОВОРИ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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