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Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Игорь Гамула: поражение сборной России расстроило меня как болельщика
Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула поделился соображениями после поражения России от Кот-д`Ивуара (0:2) в контрольном матче.
"Есть кому отвечать, есть люди. Кто я такой, чтобы меня это тревожило? Мутко я или кто? Я бог или царь? Конечно, я переживаю, что мы проиграли, это я как болельщик переживаю", - цитирует Гамулу "Р-Спорт".
"Есть кому отвечать, есть люди. Кто я такой, чтобы меня это тревожило? Мутко я или кто? Я бог или царь? Конечно, я переживаю, что мы проиграли, это я как болельщик переживаю", - цитирует Гамулу "Р-Спорт".
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