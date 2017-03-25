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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Фанаты "Црвены Звезды" и "Спартака" спели "Катюшу"
Российские и сербские болельщики, которые посетят товарищеский матч "Црвена Звезда" — "Спартак", спели "Катюшу" перед совместным шествием.
Ранее сообщалось, что фанаты устроят шествие от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич".
RT
Ранее сообщалось, что фанаты устроят шествие от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич".
RT
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