Фанаты "Црвены Звезды" и "Спартака" спели "Катюшу"

Российские и сербские болельщики, которые посетят товарищеский матч "Црвена Звезда" — "Спартак", спели "Катюшу" перед совместным шествием.Ранее сообщалось, что фанаты устроят шествие от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич".