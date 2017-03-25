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Фанаты "Црвены Звезды" и "Спартака" спели "Катюшу"

Российские и сербские болельщики, которые посетят товарищеский матч "Црвена Звезда" — "Спартак", спели "Катюшу" перед совместным шествием.

Ранее сообщалось, что фанаты устроят шествие от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич".

RT
Теги: Црвена Звезда Спартак
Сегодня, 19:11
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14
(4)
№14 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:44) #
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online

Цитата: D-link
Практически не играли

Ага.Особенно с Уэльсом, клоун. Иди уже тунца сосни, падаль laughing
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: D-link (Сегодня, 20:37) #
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online

Цитата: Bang-bang
Комбаров и Глушаков

Практически не играли, в отличие от Рукожопых Головней и прочих Щенков, не говоря уж о том, что в тренерах раскачивался голубой бегемот. Так как там ослосборная сыграла? Петухеевский дебил полну сраку получил?


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Регистрация: 21.03.2017
№12 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:30) #
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online

Цитата: legioner
Свинины на Евро не было

Комбаров и Глушаков уже не свиньи чтоль? smile
Регистрация: 22.03.2017
№11 Написал: legioner (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
чем больше свинины в сборной - тем хуже для неё.

Свинины на Евро не было,результат какой был,не напомнишь?На Спартак гоните,а сами по макушку в дерьме....
Регистрация: 22.03.2017
№10 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (5)
online

D-link,
чем больше свинины в сборной - тем хуже для неё.
Регистрация: 22.03.2017
№9 Написал: D-link (Сегодня, 20:16) #
  • -1
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online

Цитата: Bang-bang
вот это я видел вчера.

А во вратарский угол срукожопленую 73-ю юбилейную дырку проглядел? Это все оттого, что голова ы банке с огурцами застряла. Рукожопое сегодня до тренировки не доползло - все опухло и мешает ходить smile


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№8 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:03) #
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online

D-link,
рукожопые спартаковцы кутЯпов, семёнов и кудряшов - вот это я видел вчера. Негры их как стоячих обходили и на елде вертели smile
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: скальп (Сегодня, 19:54) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
говорят (с) 60 тысяч болел вместе прошли. весь топ-оф движ кб и цз. гробарей з ослами на горизонте не замечено

у теток в шифоньерах прячутся smile
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: vlees^^ (Сегодня, 19:53) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Сегодня будет больше народу чем ходит на все домашки цыски за весь сезон:)
Регистрация: 15.03.2017
№5 Написал: D-link (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Bang-bang
Болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" приняли участие в совместном шествии

Пончик, расскажи про вчерашний "Банг-банг" рукожопого копытана? Особенно удачно с ближним углом получилось laughing Кстати, с новым рекордом - 73 дырки за сборную, дырявый какой smile
Рукожопый педофил снова двуху получил smile


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Регистрация: 21.03.2017
№4 Написал: Bang-bang (Сегодня, 19:41) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
говорят (с) 60 тысяч болел вместе прошли.

Болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" приняли участие в совместном шествии от посольства России в Белграде к стадиону "Райко Митич", на котором сегодня состоится товарищеский матч. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи человек. Поединок между командами начнется сегодня в 20.00 по московскому времени. laughing

Российские и сербские болельщики футбольных клубов "Спартак" и "Црвена Звезда" провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич". Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков красно-белых, принимавший участие в мероприятии.

Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
Товарищеский матч "Црвена Звезда" - "Спартак" пройдет 25 марта, начало - 20:00 мск.
Регистрация: 22.03.2017
№3 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
говорят (с) 60 тысяч болел вместе прошли. весь топ-оф движ кб и цз. гробарей з ослами на горизонте не замечено

Видно, судьба у вас такая - оглядываться даже когда вы собираетесь в таком количестве. smile Не бойтесь, не обидим. wink
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
говорят (с) 60 тысяч болел вместе прошли. весь топ-оф движ кб и цз. гробарей з ослами на горизонте не замечено


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: D-link (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (5)
online

Расцветали Делие и Хрюши, поплыли ослята под водой smile


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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