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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Михаил Ефремов: поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить
Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов после поражения сборной России от команды Кот-д`Ивуара (0:2) отметил, что расстраиваться не стоит.
"Сборная России проиграла? Кот-д`Ивуар на 47-м месте в рейтинге ФИФА, мы – на 60-м. Поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить. Пока какое-нибудь чудо не произойдёт", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
"Сборная России проиграла? Кот-д`Ивуар на 47-м месте в рейтинге ФИФА, мы – на 60-м. Поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить. Пока какое-нибудь чудо не произойдёт", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
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