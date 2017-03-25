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Михаил Ефремов: поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов после поражения сборной России от команды Кот-д`Ивуара (0:2) отметил, что расстраиваться не стоит.

"Сборная России проиграла? Кот-д`Ивуар на 47-м месте в рейтинге ФИФА, мы – на 60-м. Поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить. Пока какое-нибудь чудо не произойдёт", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:44
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