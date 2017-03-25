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В РФС подтвердили визит допинг-офицеров в расположение сборной России

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что игроки национальной команды России сдадут тесты на допинг перед товарищеской встречей с представителями Бельгии.

"В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке", — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:19
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№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Звучит как грозно допинг-офицеры...
Регистрация: 30.07.2014
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