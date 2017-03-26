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Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжёлом состоянии

Двое болельщиков "Спартака", получившие ножевые ранения после вчерашнего товарищеского матча с "Црвеной Звезды", находятся в тяжёлом состоянии в одной из белградских больниц, сообщает RT. Третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

По информации, предоставленной медперсоналом больницы, им провели операции в отделении хирургии после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но стабильное. Стали также известны их имена — Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего не уточняется.

По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча "Црвена Звезда" — "Спартак" (2:1), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского "Партизана" из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.
Теги: Спартак
Сегодня, 16:06
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№8 Написал: федюк (Сегодня, 17:25) #
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online

Цитата: robinzen
Тоже мне братушки...((

Нет на планете для России братьев - или с планетой всё не так, или у жандармов
Регистрация: 26.03.2017
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тоже мне братушки...((

Хуже мусорских (динамовских). Хотя хуже и подлее быть трудно...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: федюк (Сегодня, 17:17) #
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online

Цитата: Bang-bang
приехали в БЕЛГРАД, просрали, ракии нажрались и пошли по городу гулять. В ШАРФАХ!

Рассказать как есть ?
Регистрация: 26.03.2017
№5 Написал: Bang-bang (Сегодня, 17:14) #
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Кепончег УЕФА,
Сам туда иди, клоун. Вам сербодрочерам дали понять, что ТАМ всё по другому, там и расстрелять могли и гранатами закидать. А вы сцуко тупые дебилы, приехали в БЕЛГРАД, просрали, ракии нажрались и пошли по городу гулять. В ШАРФАХ!

Сцуко, где головы были спрашивается, в каком месте?
Регистрация: 22.03.2017
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
Фальке, один из "Гробарей", заколотый ножом в 2001 году в очередной битве при заново отстроенном баре "Сербия".

Или акуй, не мешай мух с котлетами.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:56) #
  • +2
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Кепончег УЕФА,
А Делие млять милахи, да?

Первая акция новоявленных "Делие" состоялась 6 мая 1995 года. Естественно, это был матч "Црвена Звезда" - "Партизан". Цеца пришла на стадион с громкоговорителем. Она начала с "антипартизанской" кричалки, потом стала рассказывать о гибели Аркана и его делах на благо сербского народа и "Црвены Звезды". О футболе все забыли. "Герои", на которых речи вдовы оказали почти магическое воздействие, держались недолго, уже к исходу первого тайма обезумевшие фанаты, перебежав через поле, ворвались в сектор болельщиков "Партизана". Трое "Гробарей" погибли. Если бы не стражи правопорядка, жертв было бы больше.

Ныне противостояние обрело иные формы. Последним убитым стал Фальке, один из "Гробарей", заколотый ножом в 2001 году в очередной битве при заново отстроенном баре "Сербия".
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гробари ублюдки


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (3)

это были албанцы косившие под партизан!
Регистрация: 20.03.2016
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