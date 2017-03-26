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Виктор Гончаренко: сейчас Витиньо приносит гораздо больше пользы, чем поначалу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с тульским "Арсеналом" (2:0).

"Витиньо сегодня играл гораздо глубже своей позиции, но он растёт, и для меня это очень важно. Сейчас он приносит гораздо больше пользы, чем поначалу, в первый свой приезд. Главная цель матча заключалась в том, чтобы ребята получили игровую практику и не теряли игрового ритма. На поле вышли те люди, которые имеют меньше практики, а таким как Витиньо и Оланаре было важно провести на поле 90 минут", - цитирует Гончаренко "Р-Спорт".
Теги: Гончаренко Витиньо ЦСКА
Сегодня, 17:20
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Может и вырастет..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: D-link (Сегодня, 17:22) #
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online

А если в тележку запрячь - то возить сможет еще больше, чем носить. А еще можно подрабатывать в аттракционе "фото с обезьянкой"


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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