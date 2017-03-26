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Пресс-атташе "Локомотива": Тарасов не оскорблял игроков сборной России
Пресс-атташе московского "Локомотива" Андрей Бодров прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов оскорбил игроков сборной России.
В субботу на сайте телеканала "Рен ТВ" был опубликован комментарий Тарасова, посвященный проигранному сборной России товарищескому матчу с командой Кот-д`Ивуара (0:2). Полузащитник назвал игроков команды "лузерами", отметив, что сборная России "вообще играть не умеет".
"Это не фейк. Человек по имени Дмитрий злится, горячится, он искренне переживает за наш футбол. Нюанс в том, что Дмитрий этот - не Тарасов", - написал Бодров.
В субботу на сайте телеканала "Рен ТВ" был опубликован комментарий Тарасова, посвященный проигранному сборной России товарищескому матчу с командой Кот-д`Ивуара (0:2). Полузащитник назвал игроков команды "лузерами", отметив, что сборная России "вообще играть не умеет".
"Это не фейк. Человек по имени Дмитрий злится, горячится, он искренне переживает за наш футбол. Нюанс в том, что Дмитрий этот - не Тарасов", - написал Бодров.
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