Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:33
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Михаил Гершкович: можно увековечить память Казаченка, назвав его именем Академию "Зенита"
Экс-главный тренер сборной России Михаил Гершкович выразил соболезнования близким и родным Владимира Казаченка, который вчера скоропостижно скончался.
"Мы играли вместе в "Динамо", конечно, я помню его и всегда буду помнить. Это был светлый, прекрасный человек с большим чувством юмора, всегда доброжелательный. В трудную минуту приходил на помощь. Мы с ним поддерживали отношения, в последнее время редко виделись, но были в курсе дел друг друга. Искренние соболезнования всем родным и близким, болельщикам "Зенита", потому что это действительно большая потеря. Для Петербурга это был большой человек, светлая ему память. Хороший футболист был, где-то даже недооцененный. Отличный тренер, по его рекомендации мы с Олегом Романцевым пригласили Сашу Кержакова в сборную. Именно Володя позвонил нам и порекомендовал Кержакова. Стоит ли увековечить его память, назвав в честь Казаченка Академию "Зенита"? Если такая возможность есть, я бы только приветствовал. Это человек, который достойно жил, дела, которые он совершал как игрок, как тренер, как воспитатель, как патриот "Зенита", — это наше достояние. Конечно, вполне можно было бы рассмотреть вопрос с переименованием Академии в честь Володи", - цитирует Гершковича "Спорт День за днем".
"Мы играли вместе в "Динамо", конечно, я помню его и всегда буду помнить. Это был светлый, прекрасный человек с большим чувством юмора, всегда доброжелательный. В трудную минуту приходил на помощь. Мы с ним поддерживали отношения, в последнее время редко виделись, но были в курсе дел друг друга. Искренние соболезнования всем родным и близким, болельщикам "Зенита", потому что это действительно большая потеря. Для Петербурга это был большой человек, светлая ему память. Хороший футболист был, где-то даже недооцененный. Отличный тренер, по его рекомендации мы с Олегом Романцевым пригласили Сашу Кержакова в сборную. Именно Володя позвонил нам и порекомендовал Кержакова. Стоит ли увековечить его память, назвав в честь Казаченка Академию "Зенита"? Если такая возможность есть, я бы только приветствовал. Это человек, который достойно жил, дела, которые он совершал как игрок, как тренер, как воспитатель, как патриот "Зенита", — это наше достояние. Конечно, вполне можно было бы рассмотреть вопрос с переименованием Академии в честь Володи", - цитирует Гершковича "Спорт День за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.