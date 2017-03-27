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Михаил Гершкович: можно увековечить память Казаченка, назвав его именем Академию "Зенита"

Экс-главный тренер сборной России Михаил Гершкович выразил соболезнования близким и родным Владимира Казаченка, который вчера скоропостижно скончался.

"Мы играли вместе в "Динамо", конечно, я помню его и всегда буду помнить. Это был светлый, прекрасный человек с большим чувством юмора, всегда доброжелательный. В трудную минуту приходил на помощь. Мы с ним поддерживали отношения, в последнее время редко виделись, но были в курсе дел друг друга. Искренние соболезнования всем родным и близким, болельщикам "Зенита", потому что это действительно большая потеря. Для Петербурга это был большой человек, светлая ему память. Хороший футболист был, где-то даже недооцененный. Отличный тренер, по его рекомендации мы с Олегом Романцевым пригласили Сашу Кержакова в сборную. Именно Володя позвонил нам и порекомендовал Кержакова. Стоит ли увековечить его память, назвав в честь Казаченка Академию "Зенита"? Если такая возможность есть, я бы только приветствовал. Это человек, который достойно жил, дела, которые он совершал как игрок, как тренер, как воспитатель, как патриот "Зенита", — это наше достояние. Конечно, вполне можно было бы рассмотреть вопрос с переименованием Академии в честь Володи", - цитирует Гершковича "Спорт День за днем".
Теги: Гершкович Казаченок
Сегодня, 19:46
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№1 Написал: федюк (Сегодня, 19:53) #
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Какой то деревенский Хершкович будет решать вопрос памяти Володи в Великом городе - гнида!!!
Регистрация: 26.03.2017
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