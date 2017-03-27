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Роман Широков: всегда очень тепло общался с Казачёнком

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал кончину экс-игрока "Зенита" Владимира Казачёнка.

"Прекрасный человек, отличный тренер и игрок! Всегда очень тепло общались с ним! Большая утрата! Соболезную родным Владимира Александровича", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".

Казачёнок скончался на 65-м году жизни.
Теги: Широков Казаченок
Сегодня, 22:11
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