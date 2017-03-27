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Ари: я готов выступать за сборную России

Нападающий "Локомотива" Ари заявил о готовности выступать за сборную России.

Ранее брализец, играющий в РФПЛ с 2010 года, неоднократно изъявлял желание получить российский паспорт и стать гражданином страны.

"Я готов выступать за сборную России", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс".
Теги: Ари Сборная России
Вчера, 23:37
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14
(2)
№14 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хотел бы он играть за сборную - то давно без шума и пыли на общих основаниях выучил язык, подал документы на гражданство(срок позволяет), сдал бы экзамен и получил паспорт - как Гиля. Затем на общих основаниях выиграл бы конкуренцию по своей позиции и как футболист, гражданин РФ, получил бы вызов в сборную. Это даже не натурализация - если человек реально по собственной воле выполняет все необходимые требования, если он хочет жить в России, учит язык, оседает здесь и получает гражданство - то почему он не может на общих основаниях попасть в сборную, выиграв конкуренцию, естественно.
Ари, сдается мне, хочет немного другого, к сожалению. К сожалению - ибо нападающих такого уровня у нас немного. Федя лучше, но не на порядок, к тому же травмироваться стал часто, ростовские играют только у Курбан Бикеича, Артем артист оригинального жанра - когда как, про Кокорина только матом, Керж с Сычевым, к сожалению уже не те. Остальных пока не видно, есть пацанята, но им матереть еще, таких ярких звездочек как те же Керж с Сычем в 18 не видно. Чалов? Ну не знаю... Пока не показал. Так что Ари не помешал бы, но... видать бестолков слегка. Никто дары делать не будет.
Регистрация: 12.06.2016
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да-да! Больше, больше бразильцев! И пусть бразильцы болеют за эту сборную Недобразилии. Я лично не собираюсь этого делать, пока в сборной России играет хоть один натурализованный легионер.
Все самые дерьмовые идеи тащим к себе из Европы, ***...
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
на безрыбье и Ари рыба.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?

Они звёзды, играют в ведущем клубе России, а Ари кто?
Единственное достоинство, что вызывает уважение, не захотел в безтрофейном спартаке за копейки мучиться, и послал их, как Артём. Всё.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 00:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, я не против натуриализации, но то только такой как у немцев к примеру с Подольски или Клозе! Вон у Зенита Идову вроде был, с детства в России живёт и если бы был уровень сборной пусть бы играл!
А такая хрень как с Фернандесом, до это Вандерсона пихали щас Ари, да пошли они все в жопу!!!! Работать нормально не хотят по воспитанию своих, берут всякий сброд, не нужный своим...
Регистрация: 6.05.2009
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?

он не Русский. а это сборная России, а не сборная второсортных бразильцев


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Antip7 (Вчера, 23:59) #
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  •  (4)
online

Цитата: anonymous
Цитата: Skyline
еще один.
иди на куй

а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?

пилять, тем, что он не русский.
Сборная для чего? Для того, чтобы можно было дворам (странам) пи.ками (силами) помериться)) А это уже будет сборная Бразилии
Регистрация: 29.08.2016
№7 Написал: Dragon (Вчера, 23:58) #
  • -2
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Болеет за:
«Ювентус»
не нужен,слабоват для сборной
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:56) #
  • -1
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Вот если бы Халк, тоды другое дело. А так, средних нападающих, или даже выше: уровня 5 голов в группе ЛЧ у нас столько, что Слуцкий их... в качестве защитников использовал. Вот Фернандеса, да, надо. Опорника с хорошим длинным пасом хорошо бы. а напы средние не нужны, даже из БРИКС (Бразилия).
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: anonymous
а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?

Хуже Куокореко вряд-ли найдут .
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: D-link (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: anonymous
а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?

Ничем. Вот все вместе, втроем, обнявшись - и пойдут найух! laughing
Линия непопадения, мля


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№3 Написал: DedMoroZ Россия (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тридцатилетний лентяй?! Нет,спасибо - таких и так хватает. grinning
Регистрация: 12.02.2012
№2 Написал: anonymous (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Skyline
еще один.
иди на куй

а чем он хуже Кококо и деревянного Дзюбы?
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:38) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
еще один.
иди на куй


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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