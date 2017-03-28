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Прощание с Эдуардом Мудриком пройдет на Троекуровском кладбище

27 марта после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный динамовец, заслуженный мастер спорта, чемпион страны 1963-го года в составе московского "Динамо", финалист Кубка Европы 1964-го года Эдуард Николаевич Мудрик.

"Эдуард Николаевич навсегда останется в наших сердцах. Вечная память легенде клуба. Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает глубокие соболезнования родным и близким прославленного динамовского футболиста. Прощание с Эдуардом Николаевичем пройдет 31 марта в 12.00 в зале прощаний Троекуровского кладбища. Адрес: ул. Рябиновая, вл. 24", - говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.
Сегодня, 19:15
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