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Тимофей Калачев - лучший игрок "Ростова" в феврале-марте

Защитник "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим игроком команды в феврале-марте.

Такой выбор сделали посетители официального сайта донской команды, которые голосовали после каждого матча.
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
БЕЗ СОМНЕННО !!! УДАЧИ ТИМОХА !!!
Регистрация: 12.03.2012
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