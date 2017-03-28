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Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 марта

Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 марта, сообщает официальный сайт "Зенита".

Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище. Владимир Александрович Казаченок, директор учебно-тренировочного центра Академии "Зенит" и один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых, скончался 26 марта на 65-м году жизни.
Теги: Казаченок
Сегодня, 20:44
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