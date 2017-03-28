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"Казань Арене" разрешили принимать матчи чемпионата России

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион "Казань Арена" к проведению матчей чемпионата России, сообщает официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В настоящее время представители комиссии работают в Ростове-на-Дону. Решение о допуске стадиона "Олимп-2" будет принято завтра.
Вчера, 23:31
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