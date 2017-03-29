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Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением врачей

Во вчерашнем матче против сборной Бельгии Алан Дзагоев получил повреждение и был заменен на 17-й минуте встречи.

Сегодня игрок ЦСКА прошел контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА Сборная России
Сегодня, 19:34
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