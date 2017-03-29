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Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (5)
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Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением врачей
Во вчерашнем матче против сборной Бельгии Алан Дзагоев получил повреждение и был заменен на 17-й минуте встречи.
Сегодня игрок ЦСКА прошел контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды.
ПФК ЦСКА
Сегодня игрок ЦСКА прошел контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды.
ПФК ЦСКА
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