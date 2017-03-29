Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Томь": мы не интересуемся Быстровым

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Краснодара" Владимиру Быстрову.

"Не знаю, откуда появилась информация по полузащитнику "Краснодара" Владимиру Быстрову. Могу с уверенностью сказать, что мы этого игрока не рассматривали. "Тосно" им не интересуется", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
Теги: Быстров Томь Краснодар
Вчера, 23:31
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (0)

Тосно должно интересоваться где матчи ПФЛ проводить,если конечно они туда хотят?


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.