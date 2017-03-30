Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Исламнур Абдулавов и Денис Тумасян занимаются в общей группе "Уфы"

Футболисты "Уфы" Исламнур Абдулавов и Денис Тумасян восстановились после травм и уже занимаются в общей группе, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"К апрельским матчам мы подходим во всеоружии. В команде все здоровы. В общую группу вернулись, в частности, Абдулавов и Тумасян. Они работали со всеми, это уже большой прогресс. В ближайшем матче (с "Локомотивом") они вряд ли сыграют, пока рано", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 18:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.