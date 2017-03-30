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Максим Митрофанов: утрата Владимира Казаченка для нас невосполнима
Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что смерть экс-форварда и тренера команды Владимира Казаченка - невосполнимая утрата для клуба.
"Утрата Владимира Александровича для нас невосполнима. Он не только являлся олицетворением своего поколения "Зенита", но был его настоящим и будущим. Великолепный игрок, отличный товарищ, железный руководитель. Он буквально только что вернулся с турнира, где руководил нашей командой, и мы как раз должны были обсуждать ряд вопросов, связанных с реформированием Академии клуба. Уверен, что дела Владимира Александровича будут жить и дальше. Он воспитал огромную плеяду талантливых игроков, часть из них работает тренерами в нашей Академии. Его имя должно навсегда остаться в сердцах всех болельщиков и любителей спорта в нашем регионе, и это уже наша задача. Естественно, его имя будет на доске почета на "Аллее легенд" нового стадиона на Крестовском острове. Уверен, что с именем Казаченка будущее поколение молодых футболистов будет выходить на поле и чтить его память", - цитирует Митрофанова официальный сайт "Зенита".
"Утрата Владимира Александровича для нас невосполнима. Он не только являлся олицетворением своего поколения "Зенита", но был его настоящим и будущим. Великолепный игрок, отличный товарищ, железный руководитель. Он буквально только что вернулся с турнира, где руководил нашей командой, и мы как раз должны были обсуждать ряд вопросов, связанных с реформированием Академии клуба. Уверен, что дела Владимира Александровича будут жить и дальше. Он воспитал огромную плеяду талантливых игроков, часть из них работает тренерами в нашей Академии. Его имя должно навсегда остаться в сердцах всех болельщиков и любителей спорта в нашем регионе, и это уже наша задача. Естественно, его имя будет на доске почета на "Аллее легенд" нового стадиона на Крестовском острове. Уверен, что с именем Казаченка будущее поколение молодых футболистов будет выходить на поле и чтить его память", - цитирует Митрофанова официальный сайт "Зенита".
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