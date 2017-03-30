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Руслан Нигматуллин: футбольный клуб Тимати? Почему бы и нет?
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати намерена создать футбольный клуб.
"Почему бы и нет? Сомневаюсь, что это будет серьёзная и конкурентоспособная организация в плане футбола. Но есть же команды "Старко" и "Артист", за которую выступают артисты и играют любительские матчи. А идея играть на профессиональном уровне пока вызывает больше скепсиса, потому что каждый должен заниматься своим делом. Так же, наверное, можно сказать и про меня – футболист, который занимается музыкой. Но обратно из музыки в футбол попасть гораздо сложнее.
Мы знаем, что Black Star занимается много чем, даже бургерами. Они всё делают хорошо, поэтому удачи им и успехов и на футбольном поприще. Наверное, устали смотреть на неудачи сборной и захотели посмотреть на тот футбол, каким его видят они.
Нужно понимать, что не их музыканты будут играть, а какие-то футболисты, более профессиональные. Я себя там в качестве игрока не вижу, потому что я всё-таки уже старый для футбола и играю только за ветеранов. В качестве тренера? Предпочитаю заниматься своими проектами и работать на себя", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Почему бы и нет? Сомневаюсь, что это будет серьёзная и конкурентоспособная организация в плане футбола. Но есть же команды "Старко" и "Артист", за которую выступают артисты и играют любительские матчи. А идея играть на профессиональном уровне пока вызывает больше скепсиса, потому что каждый должен заниматься своим делом. Так же, наверное, можно сказать и про меня – футболист, который занимается музыкой. Но обратно из музыки в футбол попасть гораздо сложнее.
Мы знаем, что Black Star занимается много чем, даже бургерами. Они всё делают хорошо, поэтому удачи им и успехов и на футбольном поприще. Наверное, устали смотреть на неудачи сборной и захотели посмотреть на тот футбол, каким его видят они.
Нужно понимать, что не их музыканты будут играть, а какие-то футболисты, более профессиональные. Я себя там в качестве игрока не вижу, потому что я всё-таки уже старый для футбола и играю только за ветеранов. В качестве тренера? Предпочитаю заниматься своими проектами и работать на себя", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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