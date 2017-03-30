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Максим Белицкий: не верю в перспективность футбольного клуба Тимати
Руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий высказал мнение относительно инициативы группы компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати создать футбольный клуб.
"10 миллионов рублей – это бюджет для победы в первенстве России среди любительских футбольных клубов и выхода в ПФЛ. Но если заниматься этой идеей, то воплощать её нужно точно не в Москве. Столица перенасыщена. Для того чтобы построить серьёзный клуб, нужно 5-7 лет и готовая инфраструктура. Чтобы выступать в ПФЛ, нужно как минимум 50-70 миллионов рублей. Если футболисты будут играть в любительской лиге за символические деньги, то на аренду стадиона должно хватить. Подготовить запоминающийся логотип и яркий дизайн у Тимати есть кому, дополнительно платить за это он вряд ли будет.
Но я не очень верю в перспективность этой идеи. Перевернуть российскую футбольную действительность за такие деньги невозможно. Может быть, стоит начать с футбольного клуба для своих поклонников, но лучше бы он сделал региональный клуб там, где ещё ничего нет", - цитирует Белицкого "Чемпионат.сом".
"10 миллионов рублей – это бюджет для победы в первенстве России среди любительских футбольных клубов и выхода в ПФЛ. Но если заниматься этой идеей, то воплощать её нужно точно не в Москве. Столица перенасыщена. Для того чтобы построить серьёзный клуб, нужно 5-7 лет и готовая инфраструктура. Чтобы выступать в ПФЛ, нужно как минимум 50-70 миллионов рублей. Если футболисты будут играть в любительской лиге за символические деньги, то на аренду стадиона должно хватить. Подготовить запоминающийся логотип и яркий дизайн у Тимати есть кому, дополнительно платить за это он вряд ли будет.
Но я не очень верю в перспективность этой идеи. Перевернуть российскую футбольную действительность за такие деньги невозможно. Может быть, стоит начать с футбольного клуба для своих поклонников, но лучше бы он сделал региональный клуб там, где ещё ничего нет", - цитирует Белицкого "Чемпионат.сом".
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