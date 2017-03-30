В Луцке собрали 302 подписи за лишение Тимощука звания почетного гражданина

Петиция о лишении бывшего полузащитника и капитана сборной Украины Анатолия Тимощука звания почётного гражданина Луцка набрала необходимое количество подписей. Напомним, ранее Тимощук стал тренером "Зенита".В течение семи дней с момента публикации петиции было собрано 302 подписи из требуемых 300. Тимощук удостоился звания почётного гражданина Луцка в июне 2008 года.