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В Луцке собрали 302 подписи за лишение Тимощука звания почетного гражданина

Петиция о лишении бывшего полузащитника и капитана сборной Украины Анатолия Тимощука звания почётного гражданина Луцка набрала необходимое количество подписей. Напомним, ранее Тимощук стал тренером "Зенита".

В течение семи дней с момента публикации петиции было собрано 302 подписи из требуемых 300. Тимощук удостоился звания почётного гражданина Луцка в июне 2008 года.

e-dem
Теги: Тимощук
Сегодня, 19:20
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5
(1)
№5 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)

И отпраздновали это залпом по польскому консульству.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Этого хероя не хотят видеть ни в одном приличном европейском клубе....

знач к бомжам скоро перейдет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы б#ять... Соберите лучше милостню для бандеровца Зозули, а то ему скоро кушать не на что будет.... Этого хероя не хотят видеть ни в одном приличном европейском клубе....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не беда-будет почетным гражданином здесь!ПроЛуцк и не вспомнит никто wink
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:31) #
  • +2
  •  (2)

Это сколько в гривнах???
Регистрация: 3.03.2007
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