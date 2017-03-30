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"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым
"Ростов" нацелен на продление контракта с нападающим команды Александром Бухаровым, информирует ФАН.
Сообщается, что руководство клуба рассчитывает продлить контракт с 32-летним футболистом. Спортсмен после долгого перерыва получил вызов в сборную России, источник также сообщил об интересе к форварду со стороны нескольких клубов. Поэтому руководство ростовчан планирует продлить действующее до лета 2018 года соглашение еще на год. При этом, как отмечает источник, зарплата игрока будет увеличена. Сам Бухаров также не против пролонгации отношений с нынешним клубом.
Сообщается, что руководство клуба рассчитывает продлить контракт с 32-летним футболистом. Спортсмен после долгого перерыва получил вызов в сборную России, источник также сообщил об интересе к форварду со стороны нескольких клубов. Поэтому руководство ростовчан планирует продлить действующее до лета 2018 года соглашение еще на год. При этом, как отмечает источник, зарплата игрока будет увеличена. Сам Бухаров также не против пролонгации отношений с нынешним клубом.
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