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"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым

"Ростов" нацелен на продление контракта с нападающим команды Александром Бухаровым, информирует ФАН.

Сообщается, что руководство клуба рассчитывает продлить контракт с 32-летним футболистом. Спортсмен после долгого перерыва получил вызов в сборную России, источник также сообщил об интересе к форварду со стороны нескольких клубов. Поэтому руководство ростовчан планирует продлить действующее до лета 2018 года соглашение еще на год. При этом, как отмечает источник, зарплата игрока будет увеличена. Сам Бухаров также не против пролонгации отношений с нынешним клубом.
Теги: Бухаров Ростов
Сегодня, 19:44
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: vvSpartak
как бы зенит не перехватил

Он что вам, дубинка какая-то, чтобы перехватывать его?
Игрок сборной, как-никак!... wink
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
как бы зенит не перехватил


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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