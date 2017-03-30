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Виталий Шашков: участие Глеба в матче с ЦСКА под вопросом

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о состоянии полузащитника Александра Глеба.

"Глеб сейчас тренируется с командой. Пока его участие в предстоящем матче с ЦСКА 2-го апреля находится под вопросом", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
Теги: Шашков Глеб Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 21:43
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