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Виталий Шашков: участие Глеба в матче с ЦСКА под вопросом
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о состоянии полузащитника Александра Глеба.
"Глеб сейчас тренируется с командой. Пока его участие в предстоящем матче с ЦСКА 2-го апреля находится под вопросом", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
"Глеб сейчас тренируется с командой. Пока его участие в предстоящем матче с ЦСКА 2-го апреля находится под вопросом", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
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