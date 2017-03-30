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Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о дебютных матчах во главе команды.
"Результатом доволен. А вот качество игры в обеих встречах было разным. В матче с Румынией показали хороший футбол. С норвежцами действовали похуже. Произошли большие изменения в составе. Хотели задействовать максимальное количество футболистов. Доволен отношением к работе каждого. Во встрече с Румынией здорово проявили себя Жигулев, Мелкадзе и Зуев. Саша вышел на замену очень ярко, забил два мяча. Во второй игре отмечу тех же Жигулева с Мелкадзе и Жемалетдинова. Идеального ничего не бывает. Тем более, это наш первый сбор. Работы еще много. В первую очередь надо улучшать качество игры", – цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
"Результатом доволен. А вот качество игры в обеих встречах было разным. В матче с Румынией показали хороший футбол. С норвежцами действовали похуже. Произошли большие изменения в составе. Хотели задействовать максимальное количество футболистов. Доволен отношением к работе каждого. Во встрече с Румынией здорово проявили себя Жигулев, Мелкадзе и Зуев. Саша вышел на замену очень ярко, забил два мяча. Во второй игре отмечу тех же Жигулева с Мелкадзе и Жемалетдинова. Идеального ничего не бывает. Тем более, это наш первый сбор. Работы еще много. В первую очередь надо улучшать качество игры", – цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
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