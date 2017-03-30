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Константин Лепехин: Казаченок был моим наставником и старшим другом

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин рассказал о своей совместной работе с Владимиром Казаченком.

"Казаченок был моим наставнико. А лет через пять общения стал старшим другом. У меня были легкие отношения с ним. Я всегда понимал, что это великий человек, но в постоянном общении этого не чувствовалось – с ним всегда было легко разговаривать", - цитирует Лепехина "Спорт-Экспресс".
Теги: Лепехин Казаченок
Сегодня, 22:18
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