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Источник: ЦСКА за 4 млн евро может приобрести Нойштедтера
ЦСКА снова заинтересовался полузащитником "Фенербахче" и сборной России Романом Нойштедтером, сообщает ФАН.
Тренерский штаб "армейцев" привлекла универсальность Романа Нойштедтера, способного выступать как в центре обороны, так и в опорной зоне. При этом отмечается, что сумма возможного трансфера на сегодняшний момент не обсуждалась не только с турецким клубом, но и с руководством российского клуба. Сообщается также, что по предварительным оценкам она может составить порядка 4 млн евро.
Тренерский штаб "армейцев" привлекла универсальность Романа Нойштедтера, способного выступать как в центре обороны, так и в опорной зоне. При этом отмечается, что сумма возможного трансфера на сегодняшний момент не обсуждалась не только с турецким клубом, но и с руководством российского клуба. Сообщается также, что по предварительным оценкам она может составить порядка 4 млн евро.
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