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Источник: ЦСКА за 4 млн евро может приобрести Нойштедтера

ЦСКА снова заинтересовался полузащитником "Фенербахче" и сборной России Романом Нойштедтером, сообщает ФАН.

Тренерский штаб "армейцев" привлекла универсальность Романа Нойштедтера, способного выступать как в центре обороны, так и в опорной зоне. При этом отмечается, что сумма возможного трансфера на сегодняшний момент не обсуждалась не только с турецким клубом, но и с руководством российского клуба. Сообщается также, что по предварительным оценкам она может составить порядка 4 млн евро.
Теги: Нойштедтер ЦСКА
Сегодня, 17:18
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(4)
№30 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Игрок уровня Кутепова,в нашей молодежке ребята посильней!
Регистрация: 24.10.2007
№29 Написал: art83 (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бесполезный игрок.
Регистрация: 17.09.2010
№28 Написал: Bang-bang (Сегодня, 18:45) #
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online

Timon из ЦСКА одержал третью победу на ЧР РФПЛ по киберфутболу, спартаковский Kefir вылетел smiley
Регистрация: 22.03.2017
№27 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 18:36) #
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вместо игнашевича?
Регистрация: 2.12.2015
№26 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем?


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№25 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Такие деньги за бревно ......просто У Гинера деньги не клуют...
Регистрация: 18.03.2012
№24 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
и нафига он нужен конявым? игры ну никакой вообще только понты дешевые
Регистрация: 3.02.2011
№23 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
универсально нормально не играет ни на одной позиции ))
Регистрация: 26.07.2014
№22 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что вам, армейцы, делать что ли нечего? У нас таких навалом и бесплатно. Ждите окончания шоу Валеры. Он вам подарит.
Регистрация: 17.03.2013
№21 Написал: Bang-bang (Сегодня, 18:12) #
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online

ФАН: Игроки «Оренбурга» получат по полмиллиона за победу над «Спартаком» smile

Сибирячок,
а ты xуйцом поправь себя laughing

В первенстве России среди команд третьего дивизиона заявилась новая команда – «Арарат» (Москва). Команда, более чем наполовину состоящая из российских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба.

Матчи первенства России (зона Москва) «Арарат» планирует проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто. laughing
Регистрация: 22.03.2017
№20 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
1 апреля завтра...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Bang-bang
vlees.,
golden Axe,
SHIGA,
Сибирячок,
хавроньи забыли, что источник - ФАН. А КуТЯПов у них УЖЕ играет smiley

Жирдяй поправь свой аппетит тунцом,


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Достойный отстой стоит достойных денег.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№17 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:02) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Лимит в действии.Иначе на это уг даже в ФНл не посмотрели бы.Сколько смотрел на его игру не вижу ничего кроме позиционных ошибок,отсутствия техники и скорости.Где его Мудко откопал?Другой вопрос что он делает в сборной?


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№16 Написал: vlees. (Сегодня, 18:00) #
  • -3
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понятно что утка,у коней таких денег еще лет 10 не будет,ну если только летом продадут Фернандеса что скорее всего и случится
Регистрация: 26.03.2017
№15 Написал: Bang-bang (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (7)
online

vlees.,
golden Axe,
SHIGA,
Сибирячок,
хавроньи забыли, что источник - ФАН. А КуТЯПов у них УЖЕ играет smiley
Регистрация: 22.03.2017
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
супер -пупер.
фамилия не русская, а сам русский.
не футболист - мечта!
осталось научить бить по мячу.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
После матча с бельгийцами турки отдадут его бесплатно.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: vlees. (Сегодня, 17:45) #
  • -2
  •  (6)

норм laughing
Регистрация: 26.03.2017
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:41) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Скоко-скоко? Он сам должен заплатить за право играть. Ноль, а не игрок.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
после последней игры сборной России цена НОЙШТЕДТЕРА резко упала))))
Регистрация: 1.06.2014
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:36) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Как сказал бы Сёма Босх : " Я опять в Новой Реальности? "


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:33) #
  • -2
  •  (2)
online

ведь нидайбох навяжут это чучело Гинеру
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:29) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LEGOLAS-22
В первые рад, что у Клуба нет денег joy

Да уж, что ни говори, но очень странный выбор. : confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:27) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
В первые рад, что у Клуба нет денег joy
Регистрация: 3.09.2007
№5 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:27) #
  • +5
  •  (5)

это г за 4 ляма покупать??? лимит рулит.
возьмите негра из кот ди вуара за 0,5 ляма, он и то лучше сыграет...
Регистрация: 27.01.2017
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лимит на легионеров дамы и господа
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"это была бы лучшая связка с Васиным!" joy


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (5)
online

нахер он нужен, протеже мутко. от него потом не избавишься.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:18) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо бы,только это бешеные деньги для цска,вот если бы свободным агентом))
Регистрация: 1.02.2017
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