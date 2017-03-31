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Курбан Бердыев и тренерский штаб "Ростова" поздравили Маурицио Сарри

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев поздравил главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри с завоеванием приза лучшему тренеру чемпионата Италии 2016 года, сообщает пресс-служба итальянцев.

Помимо Бердыева, письмо с поздравлением подписал весь тренерский штаб ростовской команды.
Теги: Бердыев Ростов Сарри Наполи
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Это наш младший брат или каким образом мы с ними связаны ??
Регистрация: 25.02.2017
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