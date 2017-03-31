Курбан Бердыев и тренерский штаб "Ростова" поздравили Маурицио Сарри

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев поздравил главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри с завоеванием приза лучшему тренеру чемпионата Италии 2016 года, сообщает пресс-служба итальянцев.



Помимо Бердыева, письмо с поздравлением подписал весь тренерский штаб ростовской команды.