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Александр Глеб: я еще не до конца восстановился
Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о своем состоянии после травмы, полученной накануне матча 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Я еще не до конца восстановился, но уже прихожу в форму. Какое-то время тренировался отдельно от команды, занимался в тренажерном зале. Сейчас в более-менее нормальном состоянии — вчера уже занимался с командой. Посмотрим, как пойдет дальше и смогу ли я все 90 минут выступать в ближайших матчах. В пятницу-субботу врач и тренер по физподготовке скажут, как мой организм отреагировал на тренировку с командой", - цитируют Глеба "Известия".
"Я еще не до конца восстановился, но уже прихожу в форму. Какое-то время тренировался отдельно от команды, занимался в тренажерном зале. Сейчас в более-менее нормальном состоянии — вчера уже занимался с командой. Посмотрим, как пойдет дальше и смогу ли я все 90 минут выступать в ближайших матчах. В пятницу-субботу врач и тренер по физподготовке скажут, как мой организм отреагировал на тренировку с командой", - цитируют Глеба "Известия".
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