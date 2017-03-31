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В Самаре завершился турнир на призы форварда "Крыльев Советов" Сергея Корниленко
Сегодня на третьем поле стадиона "Металлург" завершился турнир на призы форварда "Крыльев Советов" Сергея Корниленко. Белорусский форвард, при непосредственном участии и инициативе которого прошло это футбольное событие, посетил финальный матч, в котором сошлись самарские команды "Локомотив" и "Виктория" и наградил призеров.
Победителем турнира стал СДЮСШОР "Локомотив". Две команды Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2005 и 2006 годов рождения заняли третье и четвертое места. После награждения команд и индивидуальных призеров Сергей Корниленко обратился ко всем юным футболистам, пожелал им яркого будущего и пройти футбольный путь до команды мастеров "Крыльев Советов" и попасть в ряды сборной России.
ПФК "Крылья Советов"
Победителем турнира стал СДЮСШОР "Локомотив". Две команды Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2005 и 2006 годов рождения заняли третье и четвертое места. После награждения команд и индивидуальных призеров Сергей Корниленко обратился ко всем юным футболистам, пожелал им яркого будущего и пройти футбольный путь до команды мастеров "Крыльев Советов" и попасть в ряды сборной России.
ПФК "Крылья Советов"
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