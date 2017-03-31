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"Локомотив" принял извинения от "Рен-ТВ"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров сообщил, что клуб принял извинения "Рен-ТВ" относительно высказываний якобы Дмитрия Тарасова в эфире телеканала.

Напомним, что сегодня телеканал "Рен-ТВ" принес извинения Тарасову, "Локомотиву" и болельщикам за то, что в эфире телеканала прозвучали слова человека, который выдавал себя за Тарасова, и раскритиковал игроков сборной России.

"В настоящее время Дмитрий Тарасов готовится к матчу с "Уфой". Мы ознакомились с опровержением и приняли извинения телеканала. Надеемся, что эта история послужит уроком, и в будущем подобные ситуации не повторятся. Рассчитываем на бдительность и профессионализм журналистов", - цитирует Бодрова "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив Тарасов
Сегодня, 20:39
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