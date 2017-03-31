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"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
Александр Григорян: мы не заслужили поражения в матче против "Урала"
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал домашнее поражение от "Урала".
"Совершенно не заслуживали поражения, но совершили ряд грубых индивидуальных ошибок. Думаю, ключевым моментом стало то, что пришлось заменить Брызгалова после первого тайма из-за микротравмы. Мы очень сильно потеряли в опорной зоне. Хотя во втором тайме повели в счёте и могли завершить матч победой. Сначала был автогол, а затем Жиров, который до этого здорово играл, совершил детскую ошибку, передержав мяч на фланге. Тем не менее жизнь продолжается. Теперь будем настраиваться на "Зенит", — сказал Григорян.
"Совершенно не заслуживали поражения, но совершили ряд грубых индивидуальных ошибок. Думаю, ключевым моментом стало то, что пришлось заменить Брызгалова после первого тайма из-за микротравмы. Мы очень сильно потеряли в опорной зоне. Хотя во втором тайме повели в счёте и могли завершить матч победой. Сначала был автогол, а затем Жиров, который до этого здорово играл, совершил детскую ошибку, передержав мяч на фланге. Тем не менее жизнь продолжается. Теперь будем настраиваться на "Зенит", — сказал Григорян.
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