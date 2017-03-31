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Евгений Трефилов: сборная России - это позорище

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал сборную России по футболу, назвав игру национальной команды позором.

"Чего не хватает нашему футболу? Мы сами где-то его загубили. Когда наша юношеская сборная выиграла чемпионат Европы, я просил: "Не закормите их!". Но их растянули по командам, а родителям подарили машины. Вообще с футболом разбирайтесь сами. Я дал слово не говорить о нём. Единственное, что мне было противно, – я был в Краснодаре, попал в пробку из-за футболистов. Когда играли с этим большим государством, которого на карте не видно (Речь о Кот-Д'Ивуаре - ред). Можно было сыграть получше. Я посмотрел первый тайм – это позорище! Ребят, ну вы чего?!", - цитирует Трефилова "Спорт FM".
Теги: Сборная России
Вчера, 23:36
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№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:40) #
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Вот правда-матка, а то сюсюкаются. ять....
Регистрация: 28.12.2015
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