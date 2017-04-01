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Василий Столыпин: "Оренбург" точно не уступит "Спартаку"
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин поделился ожиданиями от гостевого матча 21-го тура РФПЛ со "Спартаком".
"На игру со "Спартаком" едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать.
Что касается стимулирования, то "Оренбург" никто не стимулирует. Мы этим не занимаемся, ничего ни от кого не просим. К нам никто не обращался и, надеюсь, что и перед игрой со "Спартаком" не обратятся", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
"На игру со "Спартаком" едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать.
Что касается стимулирования, то "Оренбург" никто не стимулирует. Мы этим не занимаемся, ничего ни от кого не просим. К нам никто не обращался и, надеюсь, что и перед игрой со "Спартаком" не обратятся", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
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