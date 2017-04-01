Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:52
Матч первых (1)
Матч первых (1)
15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
08:50
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Виталий Мутко: у нас есть футболисты хорошего уровня
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что в России есть хорошие футболисты европейского уровня.
- Сборная России по футболу недавно провела два товарищеских матча. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?
- Мне сейчас сложно сказать. По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели. То, что (Алексей) Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств (Александр) Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на (Марио) Фернандеса. У нас есть, на кого опираться. Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.
Не провалим ли Кубок конфедераций? Если мы будем играть как в последние 20 минут (матче со сборной Бельгии), то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок Конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах. А это крайне сложно – чтобы вы не делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. Вот возьмите хорватов, которые крупно (0:3) проиграли эстонцам. Потому что это товарищеский матч, в котором тренер может просматривать ближайший резерв. А когда идет официальная игра – это же совсем другое, - цитирует Мутко "Р-Спорт".
- Сборная России по футболу недавно провела два товарищеских матча. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?
- Мне сейчас сложно сказать. По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели. То, что (Алексей) Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств (Александр) Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на (Марио) Фернандеса. У нас есть, на кого опираться. Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.
Не провалим ли Кубок конфедераций? Если мы будем играть как в последние 20 минут (матче со сборной Бельгии), то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок Конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах. А это крайне сложно – чтобы вы не делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. Вот возьмите хорватов, которые крупно (0:3) проиграли эстонцам. Потому что это товарищеский матч, в котором тренер может просматривать ближайший резерв. А когда идет официальная игра – это же совсем другое, - цитирует Мутко "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.