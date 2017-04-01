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Виталий Мутко: у нас есть футболисты хорошего уровня

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что в России есть хорошие футболисты европейского уровня.

- Сборная России по футболу недавно провела два товарищеских матча. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?

- Мне сейчас сложно сказать. По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели. То, что (Алексей) Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств (Александр) Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на (Марио) Фернандеса. У нас есть, на кого опираться. Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.

Не провалим ли Кубок конфедераций? Если мы будем играть как в последние 20 минут (матче со сборной Бельгии), то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок Конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах. А это крайне сложно – чтобы вы не делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. Вот возьмите хорватов, которые крупно (0:3) проиграли эстонцам. Потому что это товарищеский матч, в котором тренер может просматривать ближайший резерв. А когда идет официальная игра – это же совсем другое, - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 17:02
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№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мудила самого низшего пошиба -Речфлот лузер
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: ubica (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Виталий Мутко: у нас есть футболисты хорошего уровня
Осталось только их найти!

Цитата: cerberspb
а где вы их прячете?

Млять,пока писал -этот уже выложил..плагиат получился smile


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Регистрация: 12.05.2010
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
а где вы их прячете?
Регистрация: 10.07.2009
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