Калачев, Ерохин и Байрамян раздали автографы болельщикам

Во время паузы на матчи сборных болельщики "Ростова" успели соскучиться по команде, поэтому автограф-сессия Тимофея Калачева, Александра Ерохина и Хорена Байрамяна пришлась как нельзя кстати.Уже за полчаса до начала мероприятия начали собираться поклонники команды. Стоит отметить, что среди пришедших было много детей, которые не упустили шанс встретиться со своими кумирами.Всего автограф-сессия продлилась около двух часов. Болельщики получили не только автографы, но и сделали памятные фотографии.