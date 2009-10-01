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К вечеру 1 апреля на матч "Рубин" - "Зенит" было продано всего 6 тысяч билетов

На вечер субботы, 1 апреля, было продано всего 6 тыс. билетов на матч 21-го тура РФПЛ "Рубин" — "Зенит", сообщает "Чемпионат.сом".

Встреча состоится 2 апреля в Казани на стадионе "Казань Арена"» и начнётся в 14:00 мск.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 11:50
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28
(0)
№28 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
они не хотели написать, что 6 тысяч - это абонементы, а билеты начали продавать только сегодня с 12 утра


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№27 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
online

это ты на великого пу намекаешь? за тобой уже выехали! все минусаторы за этот пост взяты на карандаш....скоро умоетесь соплями кровавыми...
Регистрация: 20.03.2016
№26 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 13:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рубик зину порвёт.........
Регистрация: 21.10.2013
№25 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
странно..с голой задницей и о футболе..голодранец?
Регистрация: 6.09.2013
№24 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:24) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Казани всегда так. там не спорт №1.

после ухода Бикеича интерес к Рубину у казанцев резко упал...а ведь дважды чемпионами были и стадион был полон


Скоро Рубин снимется с Чемпионата!! Следом спартак Москва!!!
Регистрация: 14.12.2016
№23 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Жаль что в Ростове "Олимп-2" вмещает всего 16 тыс. человек. Билетов на матч Ростов-Краснодар не достать.
Регистрация: 30.11.2015
№22 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 12:53) #
  • 0
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Болеет за:
«Ростов»
Рубин-Ростов 18.11.2016 - 19000 зрителей. Зима, плюс рабочий день.
Регистрация: 10.04.2011
№21 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Что то кажется там будет болельщиков то поболее чем 6 тысяч.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№20 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: ADonskoi
Эпицентр футбола смещается в сторону Москвы- Спартак, ЦСКА, подтягивающийся Локомотив и возвращающееся Динамо, а также юга- Ростов, Краснодар, Терек и т.д.

а че ты в сторону тосно не назвал? или твой принцип не позволяет?
Регистрация: 20.03.2016
№19 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:43) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: Радагаст
На матче со Спартаком было 17 тысяч

Цитата: сектант
На Спартак 19 тыщ собралось..

Цитата: Primus
Какая вам разница? Для вас все равно это неподъемная цифра

Вы там из одного инкубатора??? Лично мне до дверей сколько фанатиков собралось на стадионе,тем более все эти виражи и фратрии точно определил еще Широков.. Так что гордиться,что у вас дебилов больше???... Хотя собственно больше то и нечем... Уже давно Спартак умер,а вот да здравствует Спартак непонятно когда еще скажут... О! Вспомнил!!! Еще один повод для гордости ..за вас главный шеф-повар с СТС топит..Счастливчики.....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№18 Написал: ADonskoi (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (8)

Эпицентр футбола смещается в сторону Москвы- Спартак, ЦСКА, подтягивающийся Локомотив и возвращающееся Динамо, а также юга- Ростов, Краснодар, Терек и т.д.
Регистрация: 17.07.2014
№17 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Цитата: Радагаст
На матче со Спартаком было 17 тысяч

Цитата: сектант
а Спартак 19 тыщ собралось...

17, 19 кто больше?)

Какая вам разница? Для вас все равно это неподъемная цифра
Регистрация: 14.07.2013
№16 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
А кому хочется заранее срежиссированный газпрёмом матч смотреть? Народ не обманешь. )

Сценарий матчей Зенита уныл и однообразен - Дзюба, вечно падающий в штрафной, да залитая соплями питерская раздевалка smirk

Цитата: ctalin
Цитата: Радагаст
, Москвы, с большой буквы написал, н

москва большая помойка ....весь сброд и хлам селится там!

Увы, законы РФ не запрещают питерским разносчикам заразы перемещаться по стране smirk
Регистрация: 4.06.2015
№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 12:19) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Радагаст
На матче со Спартаком было 17 тысяч

Цитата: сектант
а Спартак 19 тыщ собралось...

17, 19 кто больше?)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:09) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Жители Казани видимо таким образом выражают своё не согласие с политикой Клуба и руководством республики , думаю ждут Бердыева назад....

Сразу видно Питерского тролля. Ты бы хоть название города, в котором типа живёшь, Москвы, с большой буквы написал, не так бы палевно смотрелось... smirk
Регистрация: 4.06.2015
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
В Казани всегда так. Футбик там не спорт №1.

Ты забыл добавить вегда так когда зенит какойто приезжает.На топовые команды приходят и приезжают.На Спартак 19 тыщ собралось...
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Казани всегда так. там не спорт №1.

после ухода Бикеича интерес к Рубину у казанцев резко упал...а ведь дважды чемпионами были и стадион был полон

Правильно, втирайте эту туфту друг другу - а мы постебемся над одноклеточными питерскими существами smirk
Регистрация: 4.06.2015
№11 Написал: Распутин (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (15)
online

Опять бомжей в дерьмо окунули.)))
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:00) #
  • +4
  •  (18)
online

А кому хочется заранее срежиссированный газпрёмом матч смотреть? Народ не обманешь. )
Регистрация: 6.10.2009
№9 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:00) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: К.А.
Цитата: vermis_64
В Казани всегда так. Футбик там не спорт №1.

ну да.но тем не менее "Спартак" там играет как на домашнем стадионе.

кстати в Европе так и не понял толком кто играл в гостях на матче Краснодар-Спартак в краснодаре .


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 12:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Татарам футбол вообще не упирался.....
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
В Казани всегда так. Футбик там не спорт №1.

На матче со Спартаком было 17 тысяч. Тогда футбол в Казани был "спортом номер 1". А сегодня, когда помоечные приехали - футбол нафиг никому не дался. Делаем выводы smirk
Регистрация: 4.06.2015
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:56) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Казани всегда так. там не спорт №1.

после ухода Бикеича интерес к Рубину у казанцев резко упал...а ведь дважды чемпионами были и стадион был полон


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
В Казани всегда так. Футбик там не спорт №1.

ну да.но тем не менее "Спартак" там играет как на домашнем стадионе.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:54) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
забавно))Человек 200 из Питера точно будут,ну и 15 000 000 у телевизоров топить будут.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Казани всегда так. Футбик там не спорт №1.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:52) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
еще не все 15 миллионов подтянулись просто.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 11:52) #
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
целых 6 тысяч! Сразу видно самая популярная команда играет!


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
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