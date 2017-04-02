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Виктор Васин: ЦСКА сделает все, чтобы обыграть "Крылья Советов"

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"Мы будем атаковать, а самарцы наверняка приедут играть вторым номером, постараются навязывать борьбу на каждом участке поля. Будет непросто. Но, конечно, мы сделаем в этом матче все, чтобы победить", - цитирует Васина официальный твиттер ЦСКА.
Теги: Васин ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 12:23
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