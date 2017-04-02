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Александр Горшков: пока "Зенит" не показывает уверенной игры - не хватает стабильности

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков уверен в том, что для сине-бело-голубых матч 21-го тура чемпионата России с "Рубином" не станет легкой прогулкой.

"Для "Зенита" все гладко точно не будет. У "Рубина" есть амбиции. К тому же команда серьезно укомплектована: потрачено немало средств. Тем более казанцы выступают дома. На данный момент отрыв "Зенита" от "Спартака" всего шесть очков. Не могу сказать, что чемпионство сине-бело-голубых - из области фантастики. Такие случаи уже бывали. Но, к сожалению, пока "Зенит" не показывает уверенной игры - не хватает стабильности. Но красно-белых догнать реально. Думаю, что матч завершится вничью", - цитирует Горшкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Горшков Рубин Зенит
Сегодня, 13:19
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