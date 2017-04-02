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Хавьер Грасия: впереди у нас борьба за Кубок и мы не опускаем рук
Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия после матча с "Зенитом" (0:2) рассказал о причинах поражения.
– Счет первого тайма не отображал ход игры и ребята здорово действовали, боролись и старались. "Зенит" реализовал свои моменты, а мы нет. Нам не хватило убедительности в завершении и при игре в обороне не хватило цепкости. "Зенит" имел преимущество, с которым против такого соперника сложно изменить игру.
– Почему вы просили мальчиков, подающих мячи, возвращать мяч медленнее?
– Не знаю, о чём вы говорите.
– Как оцените игру Лестьенна и Рочины?
– Команде нужно было атаковать и за счёт них мы хотели усилить игру. Мы просили их помочь команде в атаке. Но мы создали очень мало моментов впереди.
– Сколько вам нужно денег, чтобы команда заиграла?
– Я не знаю, что ответить, когда вы спрашиваете про деньги. Не вижу это под таким углом. Впереди у нас борьба за Кубок и мы не опускаем рук. А такие каверзные вопросы – на них я ответить не могу.
"Бизнес-Online"
– Счет первого тайма не отображал ход игры и ребята здорово действовали, боролись и старались. "Зенит" реализовал свои моменты, а мы нет. Нам не хватило убедительности в завершении и при игре в обороне не хватило цепкости. "Зенит" имел преимущество, с которым против такого соперника сложно изменить игру.
– Почему вы просили мальчиков, подающих мячи, возвращать мяч медленнее?
– Не знаю, о чём вы говорите.
– Как оцените игру Лестьенна и Рочины?
– Команде нужно было атаковать и за счёт них мы хотели усилить игру. Мы просили их помочь команде в атаке. Но мы создали очень мало моментов впереди.
– Сколько вам нужно денег, чтобы команда заиграла?
– Я не знаю, что ответить, когда вы спрашиваете про деньги. Не вижу это под таким углом. Впереди у нас борьба за Кубок и мы не опускаем рук. А такие каверзные вопросы – на них я ответить не могу.
"Бизнес-Online"
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