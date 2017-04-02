Хавьер Грасия: впереди у нас борьба за Кубок и мы не опускаем рук

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия после матча с "Зенитом" (0:2) рассказал о причинах поражения.– Счет первого тайма не отображал ход игры и ребята здорово действовали, боролись и старались. "Зенит" реализовал свои моменты, а мы нет. Нам не хватило убедительности в завершении и при игре в обороне не хватило цепкости. "Зенит" имел преимущество, с которым против такого соперника сложно изменить игру.– Не знаю, о чём вы говорите.– Команде нужно было атаковать и за счёт них мы хотели усилить игру. Мы просили их помочь команде в атаке. Но мы создали очень мало моментов впереди.– Я не знаю, что ответить, когда вы спрашиваете про деньги. Не вижу это под таким углом. Впереди у нас борьба за Кубок и мы не опускаем рук. А такие каверзные вопросы – на них я ответить не могу.