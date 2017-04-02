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Игорь Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в первые 25 минут матча 21-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов".

Таким образом, 30-летний футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. Акинфеев не пропускает в чемпионате уже больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Если голкипер "армейцев" отыграет на ноль матч с «Крыльями», то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 17:13
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