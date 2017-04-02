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Рекордная сухая серия Акинфеева в чемпионате России прервалась на 764-й минуте

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России.

30-летний голкипер не пропускал в лиге 764 минуты (продолжительность сухой серии Акинфеева в 2008 году составила 717 минут), пропустив в матче с "Крыльями Советов" (2:1) на 72-й минуте.

Таким образом, Акинфеев не вышел на третье место по длительности сухой серии в истории чемпионатов России и занимает четвертую позицию, уступая Руслану Нигматуллину (939 минут, Максиму Левицкому (809) и Владимиру Пчельникову (771).

ТАСС
Теги: Акинфеев ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 19:08
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(1)
№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: viktor800
Игорь вся Россия скорбит за тебя...
Не горюй! Рекорды ещё будут назло коррупции!!!

Ну да, всю ночь теперь будет рыдать в подушку из-за пропущенного гола от КС smile Да Акинфеев наверное и не знал, что оказывается серия и очередной рекорд
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Игорь вся Россия скорбит за тебя...
Не горюй! Рекорды ещё будут назло коррупции!!!


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
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