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Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы после игры с "Рубином" (2:0).
– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?
– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.
Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.
Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.
ФК "Зенит"
– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?
– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.
Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.
Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.
ФК "Зенит"
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