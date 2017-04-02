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Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы после игры с "Рубином" (2:0).

– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Кокорин Зенит
Сегодня, 19:17
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27
(6)
№27 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Однако, говорящее дерево читает комменты. И его это цепляет laughing Обиженное, кривоногое дерево...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№26 Написал: zoom РФ (Сегодня, 20:02) #
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Зенит-Питер,
Ты что-то имеешь против меня?


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Потому что ты,мразота.И бегаешь по веткам ты,и провоцируешь срач,животное...

да неужто???? дык это я стало быть обзываю тебя?
нет, дурачок...наоборот, это ты аж из трусов выпрыгиваешь пытаясь спровоцировать...перечитай вот:
Цитата: utekay
открыл баночку пивка очередную и подумал я...не, не дерево Артём, хорошо сегодня отыграл... и Данни с Кокой тож молодцы
в чём увидел провокацию для срача, дебилушка?
а собственно чего объясняться то с тобой...тьфу на тебя и пшёл нах!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:57) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
© Шота Руставели
grinning Диванные воены негодуэ...
Регистрация: 6.12.2014
№23 Написал: Бриг (Сегодня, 19:56) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Эх, Артем..тебе не понять..вот люди сегодня в Питере, с Казаченком прощались..А на него ходили, смотреть ,как он штрафные кладет...любовались..Да он такой был не один..было много разных игроков в разных командах..которыми восхищались..А твоя игра мало у кого эстетическое удовольствие вызывает...Все ждут, когда мяч тебе попадет в голову и залетит в ворота...Это максимум..
Регистрация: 21.11.2016
№22 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 19:55) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Одному болельщики не нравятся, другому страна. Надо как Кержаков ближе к людям быть, правда у него карьера заканчивается просто) А вообще все идет к открытой конфронтации футболистов и болельщиков. Ну как правильно сказал Карпин у людей уже безразличие к команде. Как только взяли Гильерме уже положил на эту команду мечты.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№21 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
эта сцучка ко мне неравнодушна...по всем веткам бегает

Потому что ты,мразота.И бегаешь по веткам ты,и провоцируешь срач,животное...
Регистрация: 19.03.2011
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Просроченного? дешевка ты грязнорылая...

эта сцучка ко мне неравнодушна...по всем веткам бегает laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:48) #
  • -3
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[quote=Зенит-Питер]И опять одна свинина на ветке...

[quote=zoom]Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива.
Есть у меня друзья и с пузом, и с кривыми ногами. Но, открывая баночку пива, я тебе сам гланды вырву за них, ЧМО ЕБ..ОЕ!!![/quote]
Дзюба уже обос...лся

Будь ты трижды ИльяМуромец, но за своих кривоногих я тебе, сцука, все глаза изничтожу!
Без обид, но шлюба не прав!


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№18 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
открыл баночку пивка

Просроченного? дешевка ты грязнорылая...
Регистрация: 19.03.2011
№17 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
не подскажешь кто в спартаке лучше нап чем он?Смотрю в таблицу забитых мячей.Дзюбу вижу а из спартака,не деревьев, рядом с ним чего то нет никого

Скобарь, нынешний Спартак силён командной игрой, при которой может забить каждый. И Зе Луиш, и Луис Адриано - сильней "игрочишки".
Регистрация: 14.03.2009
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:42) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
открыл баночку пивка очередную и подумал я...не, не дерево Артём, хорошо сегодня отыграл... и Данни с Кокой тож молодцы


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (1)

Как влияет пузо и кривые ноги на порядочность (к щлюбе это не относится)?


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№14 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И опять одна свинина на ветке...

Цитата: zoom
Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива.
Есть у меня друзья и с пузом, и с кривыми ногами. Но, открывая баночку пива, я тебе сам гланды вырву за них, ЧМО ЕБ..ОЕ!!!

Дзюба уже обос...лся

Цитата: narvaspy
Уж, дерево Дзюбу ни с кем не перепутаешь. При чём , если исходить из высказываний игрочишки, дерево он гнилое...

Не деревянний ваших.
Слева таблица бомбардиров, и ваших я там в первых трех строчках не вижу а вот Дзюба на втором.
Так что умолкни.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 19:37) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: narvaspy
Уж, дерево Дзюбу ни с кем не перепутаешь. При чём , если исходить из высказываний игрочишки, дерево он гнилое...

не подскажешь кто в спартаке лучше нап чем он?Смотрю в таблицу забитых мячей.Дзюбу вижу а из спартака,не деревьев, рядом с ним чего то нет никого.


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№12 Написал: Shabnak (Сегодня, 19:35) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Артемка, вот только тебе платят зарплату, за то чтобы ты развлекал тех кто на диване. Платят, по сути, с доходов "национального достояния". Платят ОЧЕНЬ много. А вы делаете, то за что вам платят, хреново. Имеют полное право обсуждать.
Человек с пузом и на диване не является футболистом. А Темка Дзюба является. Поэтому те кто с пузом не должны уметь бегать, пасовать или обводить. А вы должны. И результаты сборной показывают как плохо вы выполняете свои профессиональные обязаности.
Регистрация: 28.01.2012
№11 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (6)

Не знал, что полено может говорить
Регистрация: 17.06.2016
№10 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А после матчей сборных или ЛЧ вы сами не обсуждаете, что деревья? Или пох? Да и какая разница за банкой пива или кальяном и шампанским?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
значит читает о том, что он дерево!

под ником блесинг сидит)


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.
Артём, но глазки же у людей есть, пускай и смотрим с дивана. Даже если миллион болельщиков не правы, но ещё хоть сто тысяч то всё видит.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Страна ему не нравится,езжай накуй от сюда


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен: когда ты забиваешь за один клуб, ты для его болел ну просто "будущий месси", как уходишь в другой - ты даже не дерево: ты изделие из него, с колпаком таким полосатым. Я помню, как крючкохвостые вас с Прудниковым восхваляли и какакие баннеры рисовали - первомайские художества 70-80-х просто отдыхали!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Уж, дерево Дзюбу ни с кем не перепутаешь. При чём , если исходить из высказываний игрочишки, дерево он гнилое...
Регистрация: 14.03.2009
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
то там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

да, я сейчас смотрю ареснал-мс. про деревьев рот не открывается сказать


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:27) #
  • -2
  •  (14)

Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива.
Есть у меня друзья и с пузом, и с кривыми ногами. Но, открывая баночку пива, я тебе сам гланды вырву за них, ЧМО ЕБ..ОЕ!!!


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:26) #
  • +5
  •  (11)

ага, значит читает о том, что он дерево! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: следующий (Сегодня, 19:20) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Челси»
Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

Не это у нас деревья такие, любят порассуждать. А как выйдут на поле против серьезной команды, так дерево оно и есть дерево.
Регистрация: 14.12.2012
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