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Александр Глеб: после перерыва ЦСКА встал, поэтому у нас появились шансы

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в двадцать первом туре РФПЛ.

"Хотели быстро переходить из обороны в атаку. В первом тайме глубоко сидели, поэтому не все получалось, хотя моменты были. После перерыва ЦСКА встал, поэтому у нас появились шансы, начали подавать в штрафную, но не до конца додавили", - цитирует Глеба "Спорт-Экспресс".
Теги: Глеб Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 21:13
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3
(0)
№3 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Глеб был неплох, но забей Витинье третий гол...
Регистрация: 6.01.2008
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 13iv74
как он докатился до жизни такой???насколько стремительно прогресировал,настолько же стремительно деградировал....удивительно,б
ольшой талант был,который раскрылся на пару сезонов..

до карьеры ему далеко однако....не вдуй в куй...
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (2)

как он докатился до жизни такой???насколько стремительно прогресировал,настолько же стремительно деградировал....удивительно,б
ольшой талант был,который раскрылся на пару сезонов..
Регистрация: 22.11.2014
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