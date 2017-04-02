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Кристиан Паскуато: во втором тайме мы играли лучше, чем в первом

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в двадцать первом туре РФПЛ.

"Во втором тайме мы вернулись к той системе игры, которая нам давала больше очков. Думаю, было видно, что мы играли лучше, чем в первом тайме. Наверное, это построение игры больше подходит для наших футболистов, однако такие решения принимает главный тренер и то, что он с нас требует, мы делаем", - цитирует Паскуато "Спорт-Экспресс".
Теги: Паскуато Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 21:38
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№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
8 вас проявилось в штрафной в радиусе 5 метров, на последней минуте, с мячом в эпицентре вашей стаи летучих крыс...
школота бы лучше сыграла в том моменте.
вы больше испугались в ворота случаем не попасть.
но это ещё не самый прикольный момент... вот как один из крылышек попал, метясь в девятку, в напарника застрявшего вне игры в штрафной, это вобще комедия.

бить надо было больше издали и бежать на отскок.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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