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Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России.

В воскресенье 37-летний защитник вышел на замену вместо травмированного Алексея Березуцкого в домашнем матче с "Крыльями Советов", который стал для него 457-м в рамках российских первенств. В активе Семака, который в настоящее время является главным тренером клуба "Уфа", на одну игру меньше.

В высшем дивизионе чемпионата России Игнашевич дебютировал в составе "Крыльев Советов" в матче против сочинской "Жемчужины" (4:2) 21 августа 1999 года. С 2001 по 2003 год он выступал за московский "Локомотив", а затем перешел в ЦСКА.

ТАСС
Теги: ЦСКА Игнашевич Семак
Сегодня, 22:31
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