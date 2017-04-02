Квинси Промес: мы готовы к матчу с "Оренбургом". Давайте сделаем это

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем инстаграме после тренировки команды поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом".



"Тренировка завершена, мы готовы к завтрашней игре! Давайте сделаем это!" – написал Промес.