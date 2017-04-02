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Квинси Промес: мы готовы к матчу с "Оренбургом". Давайте сделаем это

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем инстаграме после тренировки команды поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

"Тренировка завершена, мы готовы к завтрашней игре! Давайте сделаем это!" – написал Промес.
Теги: Промес Спартак Оренбург
Сегодня, 22:32
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(1)
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай, Антоха! Мы с ВАМИ!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
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