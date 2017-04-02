Ахмед Айдамиров: "Терек" Рахимову полностью доверяет

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера Рашида Рахимова.



"Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует. На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм - те же Георге Грозав, Олег Иванов - плюс перелеты сборников дополнительные. Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы", - цитирует Айдамирова [leech=http://rsport.ru]"Р-Спорт"[/leech.